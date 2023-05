Başarılı olma sırrı bakın neymiş! "Yakışıklı olmasaydım..." 33'lük Can Yaman yine bombayı patlattı!

Can Yaman başarısının sırrını açıkladı. 33 yaşındaki ünlü oyuncu İtalya'da da oldukça seviliyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, yeni dizisi Viola come il mare'nin lansmanında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Rol aldığı yaz dizileri ile ününü İtalya'ya da taşıyan ve büyük bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncu sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. İşte Can Yaman'ın bomba açıklamaları...