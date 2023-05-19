Başarılı olma sırrı bakın neymiş! "Yakışıklı olmasaydım..." 33'lük Can Yaman yine bombayı patlattı!
33 yaşındaki ünlü oyuncu başarısının sırrını açıkladı. İtalya'da oldukça sevilen ve büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman, yeni dizisi Viola come il mare'nin lansmanına katıldı.
Can Yaman başarısının sırrını açıkladı. 33 yaşındaki ünlü oyuncu İtalya'da da oldukça seviliyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, yeni dizisi Viola come il mare'nin lansmanında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Rol aldığı yaz dizileri ile ününü İtalya'ya da taşıyan ve büyük bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncu sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. İşte Can Yaman'ın bomba açıklamaları...
Türkiye'de oyunculuğuyla birçok projede yer alan Can Yaman, oynadığı Erkenci Kuş dizisi ile şöhret basamaklarını bir bir çıktı.
Ünü yabancı ülkelere kadar yayılan ve birçok hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, özellikle İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.
Viola come il mare projesinin lansmanı için Corriere della Sera'ya röportaj veren Can Yaman'ın başarısıyla ilgili yaptığı açıklama birçok kişiyi şaşkına çevirdi.