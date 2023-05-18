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Haberler Magazin 5 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin gizlice evlendiği eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle...

5 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin gizlice evlendiği eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle...

Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Caner Şahin gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak, yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizide Aras Aydın'ın canlandırdığı Behram karakterinin annesi Mualla rolüyle yer alan ünlü oyuncu Nursel Köse'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Malatyalı olan 62 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nursel Köse evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Köse'nin 5 yıl önce ünlü müzisyenle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Bakın Nursel Köse'nin kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...

takvim.com.tr
18.05.2023 22:48 - Son Güncelleme: 18.05.2023 23:22
5 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin gizlice evlendiği eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle...

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'a Mualla karakteriyle dahil olan Nursle Köse'nin hayatı emrak edilip araştırılmaya başlandı.

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5 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin gizlice evlendiği eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle...

Aslen Malatyalı olan 62 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nursel Köse evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Köse'nin 5 yıl önce ünlü müzisyenle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı.

5 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin gizlice evlendiği eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle...

"13'ÜNCÜ YILININ SONUNDA EVLENDİK"
Köse'nin eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar ise bir kez daha gündeme geldi. Bir magazin programına konuk olan Köse, 2019 yılında şunları söylemişti:

"14 yıllık ilişkimin 13'üncü yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor.

5 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin gizlice evlendiği eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle...

Çok özel bir andı benim için, özelimizi korduk bu yüzden. Evlilik telif etti, ben de ona ettim. Karşılıklı 'Evet' dedik, gelinlik de giydim. Sadece ailemize ve yakın arkadaşlarımıza fotoğraf gönderdik.

5 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin gizlice evlendiği eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle...

Evlendirme dairesinden çıkınca hayranlarımıza denk geldik, 'Fotoğraf çektirelim' dediler. 'Bizim için çok özel bir gün' deyip, çektirmedik"

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