5 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin gizlice evlendiği eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle...

"13'ÜNCÜ YILININ SONUNDA EVLENDİK"

Köse'nin eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar ise bir kez daha gündeme geldi. Bir magazin programına konuk olan Köse, 2019 yılında şunları söylemişti:

"14 yıllık ilişkimin 13'üncü yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor.