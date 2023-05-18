5 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin gizlice evlendiği eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle...
Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Caner Şahin gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak, yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizide Aras Aydın'ın canlandırdığı Behram karakterinin annesi Mualla rolüyle yer alan ünlü oyuncu Nursel Köse'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Malatyalı olan 62 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nursel Köse evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Köse'nin 5 yıl önce ünlü müzisyenle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Bakın Nursel Köse'nin kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...
18.05.2023 22:48 - Son Güncelleme: 18.05.2023 23:22
Aslen Malatyalı olan 62 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Nursel Köse evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Köse'nin 5 yıl önce ünlü müzisyenle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı.
"13'ÜNCÜ YILININ SONUNDA EVLENDİK"
Köse'nin eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar ise bir kez daha gündeme geldi. Bir magazin programına konuk olan Köse, 2019 yılında şunları söylemişti:
"14 yıllık ilişkimin 13'üncü yılının sonunda evlendik. Bu zamana kadar sizlerden sakladım. Orada çok formalitesiz evleniyorsun, belgelerini gönderiyorsun 15 günde halloluyor.