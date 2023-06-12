40 bedenden 36 bedene düşen Tülin Şahin diyeti! Tek formülle 80 kiloyu şak diye verdi! İşte 12 maddeli diyet sırrı...
Yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte zayıflamak isteyenler araştırmalara başladı. Özellikle ünlülerin zayıflama diyetleri birçok kişiye ilham oluyor. Şöhretiyle birçok ülkede konuşulan Tülin Şahin, 80 kiloya çıktığı dönemde nasıl zayıfladığını anlattı. Ünlü manken 80 kilodan bir anda 36 bedene düştü. Bunun içinde 12 diyet sırrı olduğunu duyurdu. İşte tüm merak edilenler...
12.06.2023 21:48 - Son Güncelleme: 12.06.2023 21:48
Tülin Şahin 80 kiloya çıktığı bir dönem olduğunu söylerken zayıflamasının sırrını da tüm detaylarıyla paylaştı. İşte merak edilenler haberimizde...
40 bedenden 36 bedene düşen Tülin Şahin 12 maddeli diyet sırrını duyurdu. Şahin, "Bütün kadınlar güzeldir. Ancak belirli püf noktalarıyla daha çekici görünebilme fırsatları vardır.
Tülin Şahin, 12 diyet sırrını açıklayarak şunları söylüyor:
1- Acıktığınızda bol bol meyve yiyin. Regl döneminde çikolata isteğiyle karşılaşırsanız meyve tüketin.