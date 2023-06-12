50 sayı attı! Demet Şener 14 yaşındaki oğluyla gururlandı! “Armut dibine düşer” İbrahim Kutluay’a benzetilen Ömer Kutluay’ın son hali...
FIBA Altyapı Gelişim Projesi kapsamında Türkiye U-14, Kosova U-14'ü 99-59 mağlup etti. İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay ise 50 sayı attığı maç sonrası sosyal medyada gündem oldu. Maçtaki performansıyla alkış toplayan Kutluay için "Armut dibine düşer", "Küçük İbrahim Kutluay", "Babasının izinde" gibi yorumlar yapıldı. Şener ise oğluyla ilgili paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 2005-2018 yılları arasında evli kalan İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğullarının son hali ise ağızları açık bıraktı. İşte Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın biricik oğulları ve haberin detayları...
12.06.2023 21:48 - Son Güncelleme: 12.06.2023 22:07
FIBA Altyapı Gelişim Projesi kapsamında Türkiye U-14, Kosova U-14'ü 99-59 mağlup etti. İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay ise 50 sayı attığı maç sonrası sosyal medyada gündem oldu.
Maçtaki performansıyla alkış toplayan Kutluay için "Armut dibine düşer", "Küçük İbrahim Kutluay", "Babasının izinde" gibi yorumlar yapıldı.
Büyük gurur yaşayan Demet Şener ise sosyal medya hesabında oğlunun fotoğrafını yayınlayarak duygularını dile getirdi.
Şener, şu ifadeleri kullandı: "Kosova'ya karşı oynadığı maçta 50 sayı atan Ömer Kutluay seninle gurur duyuyorum. Tebrikler U14"
2005-2018 yılları arasında evli kalan İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğullarının son hali ise ağızları açık bıraktı.