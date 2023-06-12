1 ayda 15 kilo vermişti! Süreyya Yalçın git gide zayıfladı 50 kilonun altına düştü! 39 yaşında sıfır beden! "4 yıldır hiç tartılmadım''
Süreyya Yalçın'ın son halini görenler şaşırdı. 2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra ABD'de yaşamaya başlayan Yalçın tatil için Bodrum'u seçti. Korumalarının eşliğinde Bodrum sokaklarında gezintiye çıkan ünlü ismin zayıflığı herkesi şoke etti. Sosyetik güzel, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Daha önce mide ameliyatı geçirip zayıflayan Süreyya Yalçın bu kez daha çok zayıfladı. Gelen yorumlar üzerine ''Herkes zayıflığımı konuşuyor, Beni merak etmeyin. Sağlıklı ve mutluyum'' açıklaması yaptı. İşte son hali...
12.06.2023 21:05 - Son Güncelleme: 12.06.2023 21:05
Süreyya Yalçın'ın son halini görenler tanıyamıyor. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Yalçın, tatil için Miami'den Bodrum'a kaçtı. Tatil pozlarını sosyal medyada peş peşe yayınlamaya başlayan ünlü ismin zayıflığı dikkat çekti.