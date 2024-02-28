4 yıllık sevgilisi Afra Saraçoğlu’ndan ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamıştı! Mert Yazıcıoğlu eski aşklarıyla pişti oldu

Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile biten 4 yıllık ilişkisinin ardından gönlünü bir başka meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmıştı. Ancak ikilinin ilişkileri kısa sürede son bulmuştu. Yazıcıoğlu, önceki akşam bir ödül töreninde her iki eski sevgilisiyle de pişti oldu. Üç ismin de ödül aldığı gecede adeta köşe kapmaca oynandı. İşte detaylar...