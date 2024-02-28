Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile biten 4 yıllık ilişkisinin ardından gönlünü bir başka meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmıştı. Ancak ikilinin ilişkileri kısa sürede son bulmuştu. Yazıcıoğlu, önceki akşam bir ödül töreninde her iki eski sevgilisiyle de pişti oldu. Üç ismin de ödül aldığı gecede adeta köşe kapmaca oynandı. İşte detaylar...
Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İkilinin aşkı ise yaz tatilinde denizdeki dudak dudağa görüntüleriyle belgelenmişti. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu daha sonrasında ise bir dargın bir barışık yürüttükleri aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu da gönlünü bir başka meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi pek uzun sürmedi.