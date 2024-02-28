Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer siyahlar içinde ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum Malhun Hatun Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, katıldığı ödül törenine duru güzelliğiyle damga vurdu. Gece için siyah bir elbise tercih eden Törer, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güzelliği ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, sosyal medyayı salladı. İşte Özge Törer'in siyah şıklığı...
Özge Törer, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Hem yeteneği hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Törer, son olarak katıldığı bir ödül töreniyle gündeme geldi.
Ayaklı Gazete ödül töreninde "Parlayan Yıldız" ödülünün sahibi olan Özge Törer geceye siyah bir elbiseyle katıldı.