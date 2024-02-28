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50 yıl sonra aynı poz! Levent İnanır “Yarım asır sonra” deyip Kadir İnanır’la paylaştı! Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti

'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Tatar Ramazan', 'Dila Hanım' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Kadir İnanır, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise yeğeni Levent İnanır'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Dayısını yemeğe çıkaran Levent İnanır, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dayısıyla poz veren Levent İnanır, o kareyi tam 50 yıl önce yine bir restoranda çekilmiş fotoğraflarıyla yan yana getirerek Instagram'da paylaştı. Yeşilçam yıldızının son hali ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 13:19 Güncelleme 28 Şubat 2024, 13:28
50 yıl sonra aynı poz! Levent İnanır “Yarım asır sonra” deyip Kadir İnanır’la paylaştı! Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti 1

Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başlayan Kadir İnanır, 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Tatar Ramazan', 'Dila Hanım' ve daha nicesiyle hafızalara kazındı.

50 yıl sonra aynı poz! Levent İnanır “Yarım asır sonra” deyip Kadir İnanır’la paylaştı! Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti 2

Özellikle Türkan Şoray ile başrolünü üstlendiği filmlerle akıllarda yer edinen İnanır, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise yeğeni Levent İnanır'ın paylaşımıyla gündeme geldi.

50 yıl sonra aynı poz! Levent İnanır “Yarım asır sonra” deyip Kadir İnanır’la paylaştı! Yeşilçam yıldızının son hali dikkat çekti 3

Dayısını yemeğe çıkaran Levent İnanır, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dayısıyla poz veren Levent İnanır, o kareyi tam 50 yıl önce yine bir restoranda çekilmiş fotoğraflarıyla yan yana getirerek Instagram'da paylaştı.

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