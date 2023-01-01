4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu’nun paylaşımı ortalığı karıştırdı! “Yıkılmadım ayaktayım” Gözler Afra Saraçoğlu’na çevrildi...
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, 4 yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı. Ayrılığa Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'in yol açtığı sanılıyordu ancak Hafsanur Sancaktutan iddiası kafaları karıştırdı. Mert Yazıcıoğlu'nun rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı ve bu nedenle ikilinin ilişkisinin bittiği iddia edildi. Ayrılık haberler Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu tarafından doğrulanırken ihanet iddiaları net bir dille yalanlandı. Instagram hesaplarından konuya dair açıklama yaparak iddialara açıklık getiren ikiliden Mert Yazıcıoğlu bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Yazıcıoğlu'nun paylaşımının ardından gözler Afra Saraçoğlu'na çevrildi. İşte detaylar...
2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, son günlerde ayrılık haberleriyle sık sık gündem oldu. Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı. Ünlü isimler, 12 Kasım'da Mecidiyeköy'de bir mekanda gerçekleşen yılbaşı davetinden sonra eğlenceye başka bir mekanda devam etti.
GECE OLAYLI BİTTİ
Öte yandan Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakın olan Kubilay Aka'nın ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olarak Demir'in üzerine yürüdüğü ileri sürüdü.
Başka bir iddiaya göre de; Mert Ramazan Demir, alkolün de etkisiyle rol arkadaşı Afra Saraçoğlu hakkında çirkin sözler sarf etti. Bunun üzerine Kubilay Aka, Demir'in üzerine yürüdü. Arkadaşları araya girip, Aka'yı aracına bindirip evine yolladı.
Yaşanan hadiselerden sonra Aka'nın, Mert Yazıcıoğlu'nu arayıp, Mert Ramazan Demir'in hareketlerinin fazla rahatsız edici boyutta olduğunu söylediği de öne sürüldü.