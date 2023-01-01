4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu’nun paylaşımı ortalığı karıştırdı! “Yıkılmadım ayaktayım” Gözler Afra Saraçoğlu’na çevrildi...

Başka bir iddiaya göre de; Mert Ramazan Demir, alkolün de etkisiyle rol arkadaşı Afra Saraçoğlu hakkında çirkin sözler sarf etti. Bunun üzerine Kubilay Aka, Demir'in üzerine yürüdü. Arkadaşları araya girip, Aka'yı aracına bindirip evine yolladı.