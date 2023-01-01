3 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Güldür Güldür Bahadır Burak Topaloğlu’nun eşi bakın kim! Gözünden sakındığı eşi meğer...
3 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Kadrosunda Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Berkay Tulumbacı, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Bahadır karakterini canlandıran Burak Topaloğlu'nun hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncunun, 3 ay önce sessiz sedasız evlendiği eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Burak Topaloğlu'nun gözünden sakındığı biricik eşi...
01.01.2023 23:05 - Son Güncelleme: 01.01.2023 23:05
Burak Topaloğlu, Bahadır karakterini canlandırdığı Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyurdu.