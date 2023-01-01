2 ay önce evlenen taze gelin Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’la aşka geldi! Bebek bekleyen Aslı’nın son hali ortaya çıktı! Ortalık yıkıldı...
Kavak Yelleri ile adını duyuran ve Suskunlar, İstanbullu Gelin, Babil gibi yapımlarda yer alan Aslı Enver, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. 2021-2015 yılları arasında Birkan Sokullu ile evli kalan Enver, şarkıcı Murat Boz'la yaşadığı aşkla da bir dönem magazin gündeminde çokça adından söz ettirdi. Aradığı mutluluğu iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulan Enver, 2 ay önce ise dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da bebek beklediği yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu, şimdi aşk dolu pozuyla çok konuşuldu. Enver'in eşiyle verdiği romantik poz sosyal medyayı sallarken bebek bekleyen oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in o pozları...
01.01.2023 20:22 - Son Güncelleme: 01.01.2023 20:22
Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Mine karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslı Enver, daha sonra Suskunlar, İstanbullu Gelin, Babil gibi yapımlarda yer aldı.
Murat Boz ile yaşadığı aşkla da bir dönem sık sık gündem olan Enver, aradığı mutluluğu iş insanı Berkin Gökbudak'ta buldu ve 2 ay önce nikah masasına oturdu.