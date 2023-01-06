4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan partneri Mert Ramazan Demir ile yatak pozu! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i meğer...

AYRILIK AÇIKLAMASI!

Haklarında çıkan iddialarla ilgili açıklama yapan Afra Saraçoğlu, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem ayrılık iddiasını doğruladı hem de 3. kişi iddiasını yalanladı.