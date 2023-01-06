4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan partneri Mert Ramazan Demir ile yatak pozu! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i meğer...
Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Buçe Buse Kahraman, Gözde Kansu, Emre Altuğ gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterlerini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık gündem oldu. Geçen haftalarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir nedeniyle sevgilisinden ayrıldığı öne sürüldü. Ancak ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Ayrılık haberiyle çok konuşulan Saraçoğlu, bu kez partneriyle verdiği pozla dikkat çekti. İkilinin yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu. İşte o poz...
06.01.2023 19:38 - Son Güncelleme: 06.01.2023 19:38
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu (25), 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu (29) ile ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.
Ayrılık nedeni olarak Saraçoğlu'nun 'Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması gösterildi.
AYRILIK AÇIKLAMASI!
Haklarında çıkan iddialarla ilgili açıklama yapan Afra Saraçoğlu, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem ayrılık iddiasını doğruladı hem de 3. kişi iddiasını yalanladı.