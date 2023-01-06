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Haberler Magazin 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan partneri Mert Ramazan Demir ile yatak pozu! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i meğer...

4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan partneri Mert Ramazan Demir ile yatak pozu! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i meğer...

Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Buçe Buse Kahraman, Gözde Kansu, Emre Altuğ gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterlerini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık gündem oldu. Geçen haftalarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir nedeniyle sevgilisinden ayrıldığı öne sürüldü. Ancak ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Ayrılık haberiyle çok konuşulan Saraçoğlu, bu kez partneriyle verdiği pozla dikkat çekti. İkilinin yatak pozu sosyal medyaya damga vurdu. İşte o poz...

06.01.2023 19:38 - Son Güncelleme: 06.01.2023 19:38
4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan partneri Mert Ramazan Demir ile yatak pozu! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i meğer...

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu (25), 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu (29) ile ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

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4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan partneri Mert Ramazan Demir ile yatak pozu! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i meğer...

Ayrılık nedeni olarak Saraçoğlu'nun 'Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması gösterildi.

4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan partneri Mert Ramazan Demir ile yatak pozu! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i meğer...

Ancak daha sonra bir başka iddia ortaya atıldı ve Yazıcıoğlu'nun, Deniz Can Aktaş'la birlikteliğini noktalayan 'Darmaduman' dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan'la yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan partneri Mert Ramazan Demir ile yatak pozu! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i meğer...

Art arda ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düşerken Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu cephesinden ortak bir açıklama geldi.

4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan partneri Mert Ramazan Demir ile yatak pozu! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı ve Ferit’i meğer...

AYRILIK AÇIKLAMASI!
Haklarında çıkan iddialarla ilgili açıklama yapan Afra Saraçoğlu, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem ayrılık iddiasını doğruladı hem de 3. kişi iddiasını yalanladı.

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