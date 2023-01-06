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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil kalça çalıştığı anları paylaştı! 27’lik Yasmin tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil kalça çalıştığı anları paylaştı! 27’lik Yasmin tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Erbil, spor salonunda kalça çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
06.01.2023 20:05 - Son Güncelleme: 06.01.2023 20:05
Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil kalça çalıştığı anları paylaştı! 27’lik Yasmin tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil kalça çalıştığı anları paylaştı! 27’lik Yasmin tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil kalça çalıştığı anları paylaştı! 27’lik Yasmin tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Erbil, spor salonunda kalça çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil kalça çalıştığı anları paylaştı! 27’lik Yasmin tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı Yasmin Erbil kalça çalıştığı anları paylaştı! 27’lik Yasmin tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

Böylelikle binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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