Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ilk defa kameralarda! Babasının omzuna bindi Yalıkavak tatilinde ortaya çıktı görenler: "Babasının minyatürü"
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ilk defa kameralarda! Babasının omzuna bindi Yalıkavak tatilinde ortaya çıktı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuğunu görenler, "Babasının minyatürü" yorumları yapıyor. İşte yarınt ekne turuna çıkacak olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe ile kameralara yakalandığı o anlar...
25.06.2023 08:41 - Son Güncelleme: 25.06.2023 08:48
"BABASININ MİNYATÜRÜ"
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ilk defa kameralarda! Babasının omzuna bindi Yalıkavak tatilinde ortaya çıktı görenler, "Babasının minyatürü" yorumları yaptı.
Bugüne kadar hep yüzünü gizlemişlerdi... Kıvanç Tatlıtuğ'un sır gibi sakladığı oğlu Kurt Efe sonunda ortaya çıktı.
Rol aldığı dizinin sezon finali yapması ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.
Başta eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe olmak üzere sevdikleri için sık sık mutfağa giren ünlü oyuncu, bu tutkusu uğruna servet harcadı. Rol aldığı projeler ve imza attığı reklam projeleri sayesinde hatırı sayılır bir geliri olan Kıvanç Tatlıtuğ, tam 70 bin Euro'ya fırın aldı.