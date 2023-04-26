4 yıllık aşıklar Seren Serengil ile Mustafa Tohma’nın barışması olay! Cinsel ilişki itirafı dikkat çekmişti! İhanet derken intihar iddiası...
Seren Serengil ile 4 yıldır aşk yaşadığı Mustafa Tohma cephesinde geçen günlerde flaş bir gelişme yaşanmıştı. Serengil, "Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş" diyerek ayrılığı duyurmuştu. İlişkilerinin her detayını anlatan Serengil'in cinsel ilişki itirafı da çok konuşulmuştu. Tüm bu yaşananların ardından Seren Serengil ile Mustafa Tohma, Nişantaşı'nda birlikte görüntülendi. İkili barıştıklarını açıklarken intihar iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Tohma'nın sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...
26.04.2023 11:35 - Son Güncelleme: 26.04.2023 11:35
Seren Serengil ile 4 yıllık sevgilisi Mustafa Rahman Tohma cephesinden geçen günlerde kötü haber geldi. Serengil, "Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş" diyerek ayrılığı duyurdu.
Tekrar bir açıklama yapan Seren Serengil, ayrılığın nedeninin ihanet olduğunu söyledi. 24 saat birlikte olduklarını ifade eden Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Tohma'nın beni fiziki olarak aldattığını düşünmüyorum. Benim için flörtleşmek ve kırıştırmak aldatmadır.
Daha sonra sosyal medyada bir canlı yayın başlatan Serengil, "1.5 aydır birisiyle gizli gizli telefon konuşması yapıyordu. Tavırları da değişmeye başlamıştı. Ama o bunu inkar etti" diyen Seren Serengil konuşmasına ise sevgilisiyle arasında cinsel ilişki olmadığını itiraf ederek başladı.