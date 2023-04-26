4 yıllık aşıklar Seren Serengil ile Mustafa Tohma’nın barışması olay! Cinsel ilişki itirafı dikkat çekmişti! İhanet derken intihar iddiası...

Tekrar bir açıklama yapan Seren Serengil, ayrılığın nedeninin ihanet olduğunu söyledi. 24 saat birlikte olduklarını ifade eden Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Tohma'nın beni fiziki olarak aldattığını düşünmüyorum. Benim için flörtleşmek ve kırıştırmak aldatmadır.