Tam 30 yıl! Mustafa Avkıran’ın gözünden sakındığı eşine bakın kim! “Canım karım” deyip paylaştı! Jessica May, Yonca Şahinbaş...
Oyuncu Mustafa Avkıran, sosyal medya hesabında 26 Nisan 1993'te dünyaevine girdiği eşi ile evlilik yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Düğün karelerini sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken Jessica May, Yonca Şahinbaş, Bora Akkaş gibi isimlerden yorum gecikmedi. Öte yandan Mustafa Avkıran'ın gözünden sakındığı eşi dikkat çekti. Bakın Mustafa Avkıran'ın 30 yıllık eşi kimmiş...
Oyuncu Mustafa Avkıran 26 Nisan 1993'te nikah masasına oturduğu eşi ile evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşım yaptı.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, eşi ile düğün fotoğraflarını şu notla yayınladı: "Dile kolay. Tam 30 yıl. Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, çöküşte çıkışta, başarıda düş kırıklığında, yolda izde, varlıkta yoklukta, üzüntü ve sevinçte, koşarken düşerken, açlıkta toklukta, oyunları hem kurarken hem bozarken, ayıkken kör kütük sarhoşken, korkular denizinde nefes almaya çalışıp huzuru ararken, bir maraton koşar gibi yan yana, yorduk yorulduk zorduk ama yılmadık bırakmadık birbirimizi, yaşadığımız süre de bırakmayalım birbirimizi, bir daha zor buluruz böylemizi.
Düğün karelerini sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken Jessica May, Yonca Şahinbaş, Bora Akkaş gibi isimlerden yorum gecikmedi.
Jessica May ve Bora Akkaş kalp emojileriyle karşılık verirken Yonca Şahinbaş "Aaaa çok güzelsiniz. Maratonun startı verilirken orada olmak da çok güzeldi, nice otuzlara Alaz'ınızla da beraber" ifadelerini kullandı.