Tam 30 yıl! Mustafa Avkıran’ın gözünden sakındığı eşine bakın kim! “Canım karım” deyip paylaştı! Jessica May, Yonca Şahinbaş...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, eşi ile düğün fotoğraflarını şu notla yayınladı: "Dile kolay. Tam 30 yıl. Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, çöküşte çıkışta, başarıda düş kırıklığında, yolda izde, varlıkta yoklukta, üzüntü ve sevinçte, koşarken düşerken, açlıkta toklukta, oyunları hem kurarken hem bozarken, ayıkken kör kütük sarhoşken, korkular denizinde nefes almaya çalışıp huzuru ararken, bir maraton koşar gibi yan yana, yorduk yorulduk zorduk ama yılmadık bırakmadık birbirimizi, yaşadığımız süre de bırakmayalım birbirimizi, bir daha zor buluruz böylemizi.