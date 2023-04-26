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Haberler Magazin Dedeye son veda! Hande Erçel ile Gamze Erçel'in dedesi vefat etmişti Gamze Erçel acı tesadüfü böyle paylaştı

Dedeye son veda! Hande Erçel ile Gamze Erçel'in dedesi vefat etmişti Gamze Erçel acı tesadüfü böyle paylaştı

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel 4 yıl önce annesi Aylin Erçel'in vefatıyla sarsılmıştı. Sık sık annesine olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getiren Hande Erçel bir ölüm haberiyle daha sarsıldı. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, vefat etti. Bugün dedelerini son yolculuğuna uğurlayan Erçel kardeşlerden Gamze Erçel, acı tesadüfü böyle paylaştı.

26.04.2023 11:25 - Son Güncelleme: 26.04.2023 12:44
Dedeye son veda! Hande Erçel ile Gamze Erçel’in dedesi vefat etmişti Gamze Erçel acı tesadüfü böyle paylaştı

Annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybeden Hande Erçel ikinci acıyı yaşıyor.

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Dedeye son veda! Hande Erçel ile Gamze Erçel’in dedesi vefat etmişti Gamze Erçel acı tesadüfü böyle paylaştı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, vefat etti.

Dedeye son veda! Hande Erçel ile Gamze Erçel’in dedesi vefat etmişti Gamze Erçel acı tesadüfü böyle paylaştı

Emekli Astsubay Erçel'in kanser nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Dedeye son veda! Hande Erçel ile Gamze Erçel’in dedesi vefat etmişti Gamze Erçel acı tesadüfü böyle paylaştı

Acı haberi alan 29 yaşındaki oyuncu, dedesine son görevini yerine getirmek üzere İstanbul'dan Bandırma'ya gitti.

Dedeye son veda! Hande Erçel ile Gamze Erçel’in dedesi vefat etmişti Gamze Erçel acı tesadüfü böyle paylaştı

Aslen Manyas eşrafından olup, emeklilik yaşamı sonrası Bandırma'ya yerleşen demekli Hava Astsubayı Metin Erçel, ikindi namazını müteakiben Bandırma Haydarçavuş Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı.

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