Dedeye son veda! Hande Erçel ile Gamze Erçel'in dedesi vefat etmişti Gamze Erçel acı tesadüfü böyle paylaştı
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel 4 yıl önce annesi Aylin Erçel'in vefatıyla sarsılmıştı. Sık sık annesine olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getiren Hande Erçel bir ölüm haberiyle daha sarsıldı. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, vefat etti. Bugün dedelerini son yolculuğuna uğurlayan Erçel kardeşlerden Gamze Erçel, acı tesadüfü böyle paylaştı.
26.04.2023 11:25 - Son Güncelleme: 26.04.2023 12:44