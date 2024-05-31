4 yıl evli kalmıştı! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'ndan itiraf: Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi bilmiyorum...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, özel hayatı ile sık sık gündem olmuştu. 2 çocuk annesi Ersubaşı, özellikle eki eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı sorunlarla çok konuşulmuştu. Eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve uyuşturucu madde kullandığını açıkladığı videosu ile uzun süre gündem de kalan Damla Ersubaşı, yeni bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
Sihirli Annem'de canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturdu.
Zeynep ile Zehra adından iki kızı olan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, 2020 yılında olaylı bir şekilde boşandı.
'İhanet' ve 'şiddet' iddialarıyla sık sık gündeme gelen ikili bu kez Damla Ersubaşı'nın açıklamalarıyla konuşuldu.