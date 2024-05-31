4 yıl evli kalmıştı! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'ndan itiraf: Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi bilmiyorum...

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, özel hayatı ile sık sık gündem olmuştu. 2 çocuk annesi Ersubaşı, özellikle eki eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı sorunlarla çok konuşulmuştu. Eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve uyuşturucu madde kullandığını açıkladığı videosu ile uzun süre gündem de kalan Damla Ersubaşı, yeni bir itirafta bulundu. İşte detaylar...