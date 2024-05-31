Anne-oğul aynı dizide! Sıla Türkoğlu’nun partneri Kaan Taşaner’in annesi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncunun oğluymuş...

Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya gibi isimlerle kamera karşısına geçen Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Antalyalı olan 45 yaşındaki Taşaner hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şoke oldu. Anne-oğlun aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Kaan Taşaner hangi ünlü oyuncunun oğluymuş...