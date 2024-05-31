Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya gibi isimlerle kamera karşısına geçen Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Antalyalı olan 45 yaşındaki Taşaner hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şoke oldu. Anne-oğlun aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Kaan Taşaner hangi ünlü oyuncunun oğluymuş...
Aslen Antalyalı olan 45 yaşındaki Kaan Taşaner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
KAAN TAŞANER KİMDİR?
23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya gelen Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
Oyunculuğa ilk adımını Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla atan Taşaner, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.