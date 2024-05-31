61’lik Seda Sayan’ın kumral tarzı olay! Saç rengini değiştirip son haliyle sosyal medyayı salladı! Onu hiç böyle görmediniz...

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adımla dikkat çeken Sayan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kahverengi bir peruk takan Sayan, görenleri şaşkın çevirdi. Ünlü şarkıcının son hali sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan paylaşımı...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem özel hayatı hem de kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi.
Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu.
Daha önce 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran ve uzun süre gündem olan Sayan, son haliyle yine adından söz ettirdi.