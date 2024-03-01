4 yıl evli kalmışlar! Kara Ağaç Destanı’nın Celal Ağa’sı Olgun Şimşek’in eski eşi Elveda Rumeli’nin yıldızı çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

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Yedi Numara, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Beşik Kertmesi, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda rol alan Olgun Şimşek, son olarak Kara Ağaç Destanı dizisindeki Celal Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.