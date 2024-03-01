4 yıl evli kalmışlar! Kara Ağaç Destanı’nın Celal Ağa’sı Olgun Şimşek’in eski eşi Elveda Rumeli’nin yıldızı çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kara Ağaç Destanı'nda Celal Ağa karakterini canlandıran Olgun Şimşek'in hayatı merak edildi. 52 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Şimşek'in ilk eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Olgun Şimşek hangi ünlü oyuncuyla 4 yıl evli kalmış...
Yedi Numara, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Beşik Kertmesi, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda rol alan Olgun Şimşek, son olarak Kara Ağaç Destanı dizisindeki Celal Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa'da tamamlayan Olgun Şimşek, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın oyunculuk bölümünden 1993 yılında mezun oldu.
Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle, Yedi Numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.