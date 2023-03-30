RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 4 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl’ün biricik oğullarına bakın! Ortalığı salladı! İlk yorum Esra Erol’dan...

4 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl’ün biricik oğullarına bakın! Ortalığı salladı! İlk yorum Esra Erol’dan...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, 1988-1992 yılları arasında Sibel Turnagöl ile evli kalmıştı. İkilinin bu evlilikten Sadri adını verdikleri bir oğulları olmuştu. Dedesinin adını taşıyan Sadri Alışık, yeni yaşını kutladı. Alışık, doğum gününe özel bir paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. Anne ve babasıyla verdiği pozları yayınlayan Alışık'a ilk yorum ise Esra Erol'dan geldi. Öte yandan Sadri Alışık'ın son hali dikkat çekti. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
30.03.2023 00:58 - Son Güncelleme: 30.03.2023 00:58
4 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl’ün biricik oğullarına bakın! Ortalığı salladı! İlk yorum Esra Erol’dan...

Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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4 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl’ün biricik oğullarına bakın! Ortalığı salladı! İlk yorum Esra Erol’dan...

Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

4 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl’ün biricik oğullarına bakın! Ortalığı salladı! İlk yorum Esra Erol’dan...

Birçok ünlü ismin de kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum Esra Erol'dan geldi. Erol, "İyi ki doğdun Sadri'ciğim" ifadelerini kullandı.

4 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl’ün biricik oğullarına bakın! Ortalığı salladı! İlk yorum Esra Erol’dan...

Öte yandan Sadri Alışık'ın son hali de dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Alışık'ı annesi Sibel Turnagöl'e benzetti.

4 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl’ün biricik oğullarına bakın! Ortalığı salladı! İlk yorum Esra Erol’dan...

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