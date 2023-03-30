4 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl’ün biricik oğullarına bakın! Ortalığı salladı! İlk yorum Esra Erol’dan...
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, 1988-1992 yılları arasında Sibel Turnagöl ile evli kalmıştı. İkilinin bu evlilikten Sadri adını verdikleri bir oğulları olmuştu. Dedesinin adını taşıyan Sadri Alışık, yeni yaşını kutladı. Alışık, doğum gününe özel bir paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. Anne ve babasıyla verdiği pozları yayınlayan Alışık'a ilk yorum ise Esra Erol'dan geldi. Öte yandan Sadri Alışık'ın son hali dikkat çekti. İşte o paylaşım...
30.03.2023 00:58 - Son Güncelleme: 30.03.2023 00:58
Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Öte yandan Sadri Alışık'ın son hali de dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Alışık'ı annesi Sibel Turnagöl'e benzetti.