64’lük Banu Alkan paylaştı! Hiç estetiğinin olmadığını söyleyen Banu Alkan yeni pozuyla hayranlarını şaşırttı! Yeşilçam'ın Afrodit'iydi...
"Afrodit" lakaplı Banu Alkan, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. Bir röportajında "Ben bir kraliçeyim, asla yaşlanmıyorum" ifadelerini kullanan ve hiç estetiği olmadığını söyleyen Alkan, son haliyle şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın o paylaşımı...
30.03.2023 00:11 - Son Güncelleme: 30.03.2023 00:11
Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren Banu Alkan, geçen aylarda verdiği bir röportajda "Ben bir kraliçeyim, asla yaşlanmıyorum" ifadelerini kullanarak hiç estetiği olmadığını söylemişti.