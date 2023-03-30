RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 64’lük Banu Alkan paylaştı! Hiç estetiğinin olmadığını söyleyen Banu Alkan yeni pozuyla hayranlarını şaşırttı! Yeşilçam'ın Afrodit'iydi...

64’lük Banu Alkan paylaştı! Hiç estetiğinin olmadığını söyleyen Banu Alkan yeni pozuyla hayranlarını şaşırttı! Yeşilçam'ın Afrodit'iydi...

"Afrodit" lakaplı Banu Alkan, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. Bir röportajında "Ben bir kraliçeyim, asla yaşlanmıyorum" ifadelerini kullanan ve hiç estetiği olmadığını söyleyen Alkan, son haliyle şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
30.03.2023 00:11 - Son Güncelleme: 30.03.2023 00:11
64’lük Banu Alkan paylaştı! Hiç estetiğinin olmadığını söyleyen Banu Alkan yeni pozuyla hayranlarını şaşırttı! Yeşilçam’ın Afrodit’iydi...

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren Banu Alkan, geçen aylarda verdiği bir röportajda "Ben bir kraliçeyim, asla yaşlanmıyorum" ifadelerini kullanarak hiç estetiği olmadığını söylemişti.

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64’lük Banu Alkan paylaştı! Hiç estetiğinin olmadığını söyleyen Banu Alkan yeni pozuyla hayranlarını şaşırttı! Yeşilçam’ın Afrodit’iydi...

Alkan, "Güzellik deyince akla Banu Alkan'ın vücudu gelir. Ben yıllarca hijyenik bir şekilde kendime baktım, o yüzden hala çok güzelim" demişti.

64’lük Banu Alkan paylaştı! Hiç estetiğinin olmadığını söyleyen Banu Alkan yeni pozuyla hayranlarını şaşırttı! Yeşilçam’ın Afrodit’iydi...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı son pozla görenleri şaşkına çevirdi.

64’lük Banu Alkan paylaştı! Hiç estetiğinin olmadığını söyleyen Banu Alkan yeni pozuyla hayranlarını şaşırttı! Yeşilçam’ın Afrodit’iydi...

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

64’lük Banu Alkan paylaştı! Hiç estetiğinin olmadığını söyleyen Banu Alkan yeni pozuyla hayranlarını şaşırttı! Yeşilçam’ın Afrodit’iydi...

Sosyal medya kullanıcıları, Alkan'a "Photohop'u fazla kaçırmışsın", "Hiç gerek yoktu" yorumlarında bulundu.

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