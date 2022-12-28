4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Meğer aynı dizidelermiş! Güldür Güldür’ün Naimesi’ydi...
Ali Sunal, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, son olarak Güzel Günler dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Kadrosunda; Binnur Kaya, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak'ın yer aldığı dizide Füsun karakterini canlandıran Erkek, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ecem Erkek'in 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ecem Erkek'in kendi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
28.12.2022 18:54 - Son Güncelleme: 28.12.2022 18:54
Ünlü oyuncu Ecem Erkek, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ecem Erkek'in 4 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi