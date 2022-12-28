33'lük Burcu Kıratlı süper minisiyle öyle pozlar paylaştı ki! “Sinan Akçıl sen ne kaybetmişsin be abi” İlk yorum Demet Akalın’dan...
2018 yılında ocak ayında Amsterdam'da dünyaevine giren ve 9 ay sonra tek celsede boşanan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, ayrılığa fazla dayanamadı. 2021 yılında tekrardan nikah masasına oturan ikili, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez boşandı. 7 ay önce yollarını ayıran ikiliden Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Süper mini elbisesi ile iddialı pozlar veren Kıratlı, kısa sürede gündem olurken ilk yorum şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Öte yandan "Sinan Akçıl sen ne kaybetmişsin be abi" sözleri dikkat çekti. İşte oyuncu Burcu Kıratlı'nın o paylaşımı...
28.12.2022 19:26 - Son Güncelleme: 28.12.2022 19:26
2018 yılında ocak ayında Amsterdam'da nikah masasına oturan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 9 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı.
7 ay önce yollarını ayıran ikiliden Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.