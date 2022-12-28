45’lik Asena paylaşımlarıyla kasıp kavurdu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show'da popülerleşmişti...
Kıvrak danslarıyla 90'lı yıllara damga vuran Asena, özellikle İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti. Evlendikten sonra sektör de değiştirerek kariyerini moda üzerine sürdüren Asena, bu süreçte aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Yeni bir paylaşımda bulunan ünlü ismin son hali ise görenleri şaşırttı ve sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Asena'nın son hali...
28.12.2022 18:31 - Son Güncelleme: 28.12.2022 18:31
Oryantal performanslarıyla bir döneme damga vuran ve İbo Show'la hafızalara kazınan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturdu ve evlendikten sonra kabuğuna çekildi.
Evlendikten sonra sektör de değiştirerek kariyerini moda üzerine sürdüren Asena, bu süreçte aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.