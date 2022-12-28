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Haberler Magazin 45’lik Asena paylaşımlarıyla kasıp kavurdu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show'da popülerleşmişti...

45’lik Asena paylaşımlarıyla kasıp kavurdu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show'da popülerleşmişti...

Kıvrak danslarıyla 90'lı yıllara damga vuran Asena, özellikle İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti. Evlendikten sonra sektör de değiştirerek kariyerini moda üzerine sürdüren Asena, bu süreçte aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Yeni bir paylaşımda bulunan ünlü ismin son hali ise görenleri şaşırttı ve sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Asena'nın son hali...

takvim.com.tr
28.12.2022 18:31 - Son Güncelleme: 28.12.2022 18:31
45’lik Asena paylaşımlarıyla kasıp kavurdu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show’da popülerleşmişti...

Oryantal performanslarıyla bir döneme damga vuran ve İbo Show'la hafızalara kazınan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturdu ve evlendikten sonra kabuğuna çekildi.

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45’lik Asena paylaşımlarıyla kasıp kavurdu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show’da popülerleşmişti...

Evlendikten sonra sektör de değiştirerek kariyerini moda üzerine sürdüren Asena, bu süreçte aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

45’lik Asena paylaşımlarıyla kasıp kavurdu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show’da popülerleşmişti...

Yeni bir paylaşımda bulunan ünlü ismin son hali ise görenleri şaşırttı ve sosyal medyayı ikiye böldü.

45’lik Asena paylaşımlarıyla kasıp kavurdu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show’da popülerleşmişti...

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü ismin son hali için "Tanıyamadım" derken bir kısmı "Hiç değişmemiş" yorumunu yaptı.

45’lik Asena paylaşımlarıyla kasıp kavurdu! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show’da popülerleşmişti...

İşte başta Asena olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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