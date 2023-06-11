Fahriye Evcen'den büyük oğlu Karan Özçivit'e aşk dolu sözler! Kutlamalara doymadı son kıyafeti göz kamaştırdı! 2 çocuktan sonra...
Fahriye Evcen kutlamalara doymadı. Hem oyunculuğu hem de özel hayat ile gündemden düşmeyen Evcen geçtiğimiz günlerde 37 yaşına girdi. Sosyal medyayı pozlarıyla sallayan iki çocuk annesi doğumdan kısa bir süre sonra eski fit haline kavuştu. Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Evcen kendi doğum gününden sonra bu kez de büyük oğlu Karan ile arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan güzel oyuncuya beğeni yağdı. İşte o paylaşımlar ve 2 çocuk annesinin göz kamaştıran kombini..
11.06.2023 23:21 - Son Güncelleme: 11.06.2023 23:21
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2019 yılında ilk bebeği Karan'ı kucaklarına aldı. 2 gün önce 37 yaşına basan Fahriye Evcen, doğum günü partisinden paylaştığı kareler ile sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Evcen bu kez de Arkadaşının kızının doğum gününe katıldı.
FAHRİYE EVCEN'DEN YENİ PAYLAŞIM
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. İnstagram'ı aktif kullanan ünlü isim son olarak arkadaşının doğum günü partisinden paylaşım yaptı.