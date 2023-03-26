4 kızdan biriydi! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga’nın son haline bakın! Kemal Sunal’ın partneri meğer...
Kemal Sunal, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi usta isimleri bir araya getiren Hababam Sınıfı filminde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga, duru güzelliği ve cilveli halleriyle hafızalara kazındı. Yıllar sonra gündem olan Yeşilçam yıldızının son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise bir kez daha hayran kaldı. İşte Şimdilerde 65 yaşında olan Sevda Aktolga'nın son hali...
26.03.2023 22:22 - Son Güncelleme: 26.03.2023 22:22
Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Hababam Sınıfı'nda Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga, yıllar sonra gündem oldu.
Duru güzelliği ve cilveli halleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızının son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.