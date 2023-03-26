RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin “9 kez evlendim” demişti! Eda Ece’den tektaşlı ilk paylaşım! Müstakbel eşi Buğrahan Tuncer ile sosyal medyayı salladı! 4 yıllık ilişki...

“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece’den tektaşlı ilk paylaşım! Müstakbel eşi Buğrahan Tuncer ile sosyal medyayı salladı! 4 yıllık ilişki...

Oyuncu Eda Ece, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı aldı. 20 Haziran'da Beşiktaş'taki bir otelde evlenecekleri öğrenilen çiftten Eda Ece, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. "Dizilerde 9 kez evlendim, evliliğe doydum!" açıklamasıyla uzun süre konuşulan Ece, müstakbel eşiyle verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu. Tektaş detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Eda Ece'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
26.03.2023 23:50 - Son Güncelleme: 26.03.2023 23:50
“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece’den tektaşlı ilk paylaşım! Müstakbel eşi Buğrahan Tuncer ile sosyal medyayı salladı! 4 yıllık ilişki...

Oyuncu Eda Ece, Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.

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“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece’den tektaşlı ilk paylaşım! Müstakbel eşi Buğrahan Tuncer ile sosyal medyayı salladı! 4 yıllık ilişki...

Eda Ece geçen aylarda evlilikle ilgili yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, "Evliliğe doydum, yeterince tattım! Diziler sayesinde dokuz kez evlendim!" demişti.

“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece’den tektaşlı ilk paylaşım! Müstakbel eşi Buğrahan Tuncer ile sosyal medyayı salladı! 4 yıllık ilişki...

EVLENİYORLAR!
Ünlü çift, evlilik kararı aldı. 4 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikilinin 8 Haziran'da evleneceği öğrenildi.

“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece’den tektaşlı ilk paylaşım! Müstakbel eşi Buğrahan Tuncer ile sosyal medyayı salladı! 4 yıllık ilişki...

Ancak ilerleyen günlerde şaşırtan haber geldi ve Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğünleri ileri bir tarihe ertelendi.

“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece’den tektaşlı ilk paylaşım! Müstakbel eşi Buğrahan Tuncer ile sosyal medyayı salladı! 4 yıllık ilişki...

Daha sonra ise Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in evlilik tarihi netleşti. İkilinin 20 Haziran'da Beşiktaş'ta bulunan bir otelde evleneceği belirtildi.

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