“9 kez evlendim” demişti! Eda Ece’den tektaşlı ilk paylaşım! Müstakbel eşi Buğrahan Tuncer ile sosyal medyayı salladı! 4 yıllık ilişki...
Oyuncu Eda Ece, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı aldı. 20 Haziran'da Beşiktaş'taki bir otelde evlenecekleri öğrenilen çiftten Eda Ece, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. "Dizilerde 9 kez evlendim, evliliğe doydum!" açıklamasıyla uzun süre konuşulan Ece, müstakbel eşiyle verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu. Tektaş detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Eda Ece'nin o paylaşımı...
26.03.2023 23:50 - Son Güncelleme: 26.03.2023 23:50
Oyuncu Eda Ece, Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.
Eda Ece geçen aylarda evlilikle ilgili yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, "Evliliğe doydum, yeterince tattım! Diziler sayesinde dokuz kez evlendim!" demişti.
Ancak ilerleyen günlerde şaşırtan haber geldi ve Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğünleri ileri bir tarihe ertelendi.
Daha sonra ise Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in evlilik tarihi netleşti. İkilinin 20 Haziran'da Beşiktaş'ta bulunan bir otelde evleneceği belirtildi.