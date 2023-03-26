RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 2 çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızı hayran bıraktı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı...

2 çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızı hayran bıraktı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı...

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam izleyici ile buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise gündem oldu. 2019 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren İmirzalıoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu'nun özellikle kızları merak edildi. İmirzalıoğlu'nun ilk göz ağrısı Lalin'i görenler ise "Aynı babası" yorumunda bulundu. Öte yandan minik Lalin güzelliği ve sevimli halleriyle hayran bıraktı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kızı...

takvim.com.tr
26.03.2023 21:42 - Son Güncelleme: 26.03.2023 21:42
2 çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızı hayran bıraktı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı...

Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise gündem oldu.

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2 çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızı hayran bıraktı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı...

Meslektaşı Sinem Kobal ile 2019'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi de merak edilip araştırılmaya başlandı.

2 çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızı hayran bıraktı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı...

2 çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu'nun özellikle kızları merak edildi. İmirzalıoğlu'nun ilk göz ağrısı Lalin'i görenler ise "Aynı babası" yorumunda bulundu.

2 çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızı hayran bıraktı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı...

Öte yandan minik Lalin güzelliği ve sevimli halleriyle hayran bıraktı.

2 çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Sinem Kobal’ın kızı hayran bıraktı! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı...

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