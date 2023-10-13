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4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumunu oğlu Yiğit açıkladı "Bizim için önemli bir hafta" Ameliyat olan Öztan...

Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan ve 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü yıldızın son sağlık durumu hakkındaki açıklamayı oğlı Yiğit yaptı. İşte Bahar Öztan cephesinden gelen son bilgiler.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:53 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:55
4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumunu oğlu Yiğit açıkladı Bizim için önemli bir hafta Ameliyat olan Öztan... 1

Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu.

4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumunu oğlu Yiğit açıkladı Bizim için önemli bir hafta Ameliyat olan Öztan... 2

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan üzen haber geçtiğimiz mart ayında geldi.

4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumunu oğlu Yiğit açıkladı Bizim için önemli bir hafta Ameliyat olan Öztan... 3

Kolon kanserine yakalanan ve tedavisi süren Bahar Öztan, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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