4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan’ın son sağlık durumunu oğlu Yiğit açıkladı "Bizim için önemli bir hafta" Ameliyat olan Öztan...

Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan ve 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü yıldızın son sağlık durumu hakkındaki açıklamayı oğlı Yiğit yaptı. İşte Bahar Öztan cephesinden gelen son bilgiler.