14 yıl önce evlenen Bergüzar Korel kural bozup ilk göz ağrısına paylaştı! Halit Ergenç’in biricik oğlu annesinin boyunu geçti...
Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı oldu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, annelik üzerine yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, uzun bir aranın ardından kural bozarak ilk göz ağrısı Ali'yi paylaştı. Sarmaş dolaş poz veren anne-oğlun pozu sosyal medyayı sallarken Ali'nin son hali ağızları açık bıraktı. Bergüzar Korel'in "Boyumu geçti evet" notunu eklediği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrıları Ali...
30.04.2023 10:01 - Son Güncelleme: 30.04.2023 10:01
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı oldu.