4 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik aşkı paylaştı yine kendine hayran bıraktı
4 aylık hamile olan Sinem Kobal'ın son haline bakın! 2016 yılında nikah masasına oturan ve ilk kızları Lalin'i 2020'de kucaklarına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncu Sinem Kobal, son halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede beğeni rekoru kırarken Kobal güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli eşi Sinem Kobal'ın son hali...
10.12.2021 18:48
- Son Güncelleme: 10.12.2021 23:42
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında nikah masasına oturmuş ve 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına almıştı.
Geçen günlerde ise Sinem Kobal'ın ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Hamilelik haberlerini doğrulayan ünlü çiftten Sinem Kobal, ikinci bebeklerinin de kız olacağını açıklamıştı.
İkinci çocuklarının da kız olacağını müjdeleyen Kobal, "Allah isteyen herkese nasip etsin, çok güzel bir şey. Lalin'le beraber büyürler inşallah. Önemli olan bu sürecin sağlıkla geçmesi " ifadelerini kullanmıştı.