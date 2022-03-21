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Haberler Magazin 4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Vücudunu saran elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Vücudunu saran elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

İkinci bebeğine hamile olan Merve Özbey'in son haline bakın! İş inasanı Kenan Koçak ile 2020 yılında nikah masasına oturan Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Özbey, geçen haftalarda ise ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. 4 aylık hamile olan ünlü şarkıcı, karnı burnunda sahne aldı. Vücudunu saran siyah ve süper mini kırmızı elbiseleri ile sahneye çıkan ünlü şarkıcının büyüyen karnı dikkat çekti. Öte yandan sesi kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Özbey'in son haline övgü yağdı. İşte Merve Özbey'in sosyal medyayı sallayan karnı burnunda o pozları...

21.03.2022 23:09 - Son Güncelleme: 21.03.2022 23:19
4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Vücudunu saran elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı.

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4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Vücudunu saran elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

4 aylık hamile olan ünlü şarkıcı, son olarak bebeğinin cinsiyetinin belli olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Vücudunu saran elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

Erkek bebek bekleyen Özbey, şimdi ise son haliyle çok konuşuldu. Karnı burnunda sahne alan şarkıcı, konserde verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Vücudunu saran elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

Vücudunu saran siyah ve süper mini kırmızı elbiseleri ile sahneye çıkan ünlü şarkıcının büyüyen karnı dikkat çekti.

4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Vücudunu saran elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozlara beğeni yağdı

Öte yandan sesi kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Özbey'in son haline övgü yağdı. Özbey için "Zarif ve güzel", "Hamilelik çok yakışmış" yorumları yapıldı.

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