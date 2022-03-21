Simge Sağın pantolonunun fermuarını açarak verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Alevli yorumların ardı arkası kesilmedi
Simge Sağın pantolonunun fermuarını açarak verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! İddialı elbiseleri ve pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Simge Sağın, Instagram hesabında yayınladığı son pozla yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, pantolonunun fermuarını açarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşıma birçok alev emojili yorum yapıldı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları...
21.03.2022 23:58 - Son Güncelleme: 21.03.2022 23:58
Son dönemin popüler isimlerinden olan şarkıcı Simge Sağın, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.