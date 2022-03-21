Vav TV İzle
Haberler Magazin Simge Sağın pantolonunun fermuarını açarak verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Simge Sağın pantolonunun fermuarını açarak verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Simge Sağın pantolonunun fermuarını açarak verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! İddialı elbiseleri ve pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Simge Sağın, Instagram hesabında yayınladığı son pozla yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, pantolonunun fermuarını açarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşıma birçok alev emojili yorum yapıldı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları...

21.03.2022 23:58 - Son Güncelleme: 21.03.2022 23:58
Simge Sağın pantolonunun fermuarını açarak verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Son dönemin popüler isimlerinden olan şarkıcı Simge Sağın, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Simge Sağın pantolonunun fermuarını açarak verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Özellikle sahne kostümleriyle dikkat çeken Sağın, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkatleri üzerine topladı.

Simge Sağın pantolonunun fermuarını açarak verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, pantolonunun fermuarını açarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Simge Sağın pantolonunun fermuarını açarak verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşıma birçok alev emojili yorum yapıldı. Takipçileri Sağın'a "Yandı buralar", "Güzel ve çekici" yorumlarında bulundu.

Simge Sağın pantolonunun fermuarını açarak verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Alevli yorumların ardı arkası kesilmedi

Tişörtünü sıyırarak göbek açık poz veren Simge Sağın'ın fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA