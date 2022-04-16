RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Önce tepetaklak poz verdi sonra minik kızını paylaştı! “Bebeğin başı dönecek”

4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Önce tepetaklak poz verdi sonra minik kızını paylaştı! “Bebeğin başı dönecek”

4 aylık hamile olan Merve Özbey'in son haline bakın! 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz yıl ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, geçen haftalarda ise hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu da açıklayan Özbey, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Özbey, önce karnı burnunda tepetaklak verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Son haliyle dikkat çeken şarkıcı, daha sonra da kızı Elif Özüm'ün eğlenceli anlarını yayınladı. Anne-kızın benzerliği ise dikkat çekti. İşte Merve Özbey'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

16.04.2022 19:13 - Son Güncelleme: 16.04.2022 19:18
4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Önce tepetaklak poz verdi sonra minik kızını paylaştı! “Bebeğin başı dönecek”

2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz yıl ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Önce tepetaklak poz verdi sonra minik kızını paylaştı! “Bebeğin başı dönecek”

Bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu da açıklayan Özbey, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündeme geldi.

.

4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Önce tepetaklak poz verdi sonra minik kızını paylaştı! “Bebeğin başı dönecek”

Yakın zamanda oğlunu kucağına almaya hazırlanan ünlü şarkıcı Merve Özbey, ters ev konseptli pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Önce tepetaklak poz verdi sonra minik kızını paylaştı! “Bebeğin başı dönecek”

Bir anda tepetaklak olan Özbey'e "Merve hanım hamilesiniz ne olur böyle ters baş döndürücü şeyler yapmayın" ve "Bebeğin başı dönecek Merve" şeklinde esprili yorumlar geldi.

4 aylık hamile olan Merve Özbey’in son haline bakın! Önce tepetaklak poz verdi sonra minik kızını paylaştı! “Bebeğin başı dönecek”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşımda Merve Özbey'in son hali de dikkat çekti.

SON DAKİKA