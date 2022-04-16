İbrahim Tatlıses’in gelinine bakın! Yasemin Şefkatli süper minisiyle Amsterdam sokaklarında öyle pozlar verdi ki! Ortalık yıkıldı
İbrahim Tatlıses'in gelinine bakın! İbo Show ile uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra ailesiyle de sık sık gündem olmuştu. İbrahim Tatlıses, bu kez gelini Yasemin Şefkatli ile gündeme geldi. İdo Tatlıses ile geçen yıl görkemli bir düğünle dünyaevine giren Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, Amsterdam sokaklarında süper mini eteği ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...
16.04.2022 19:34 - Son Güncelleme: 16.04.2022 19:34
Sosyal medyada fenomen hale gelen Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021'de İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünayaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine girmişti.
İdo Tatlıses ile uzun süreli ilişkilerini evlilikle taçlandıran Yasemin Şefkatli, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.