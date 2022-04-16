RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses’in gelinine bakın! Yasemin Şefkatli süper minisiyle Amsterdam sokaklarında öyle pozlar verdi ki! Ortalık yıkıldı

İbrahim Tatlıses’in gelinine bakın! Yasemin Şefkatli süper minisiyle Amsterdam sokaklarında öyle pozlar verdi ki! Ortalık yıkıldı

İbrahim Tatlıses'in gelinine bakın! İbo Show ile uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra ailesiyle de sık sık gündem olmuştu. İbrahim Tatlıses, bu kez gelini Yasemin Şefkatli ile gündeme geldi. İdo Tatlıses ile geçen yıl görkemli bir düğünle dünyaevine giren Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, Amsterdam sokaklarında süper mini eteği ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...

16.04.2022 19:34 - Son Güncelleme: 16.04.2022 19:34
İbrahim Tatlıses’in gelinine bakın! Yasemin Şefkatli süper minisiyle Amsterdam sokaklarında öyle pozlar verdi ki! Ortalık yıkıldı

Sosyal medyada fenomen hale gelen Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021'de İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünayaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine girmişti.

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İbrahim Tatlıses’in gelinine bakın! Yasemin Şefkatli süper minisiyle Amsterdam sokaklarında öyle pozlar verdi ki! Ortalık yıkıldı

İdo Tatlıses ile uzun süreli ilişkilerini evlilikle taçlandıran Yasemin Şefkatli, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

İbrahim Tatlıses’in gelinine bakın! Yasemin Şefkatli süper minisiyle Amsterdam sokaklarında öyle pozlar verdi ki! Ortalık yıkıldı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, son olarak Hollanda tatilinden yayınladığı pozlarla gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses’in gelinine bakın! Yasemin Şefkatli süper minisiyle Amsterdam sokaklarında öyle pozlar verdi ki! Ortalık yıkıldı

Şefkatli, Amsterdam sokaklarında süper mini eteği ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Tatlıses’in gelinine bakın! Yasemin Şefkatli süper minisiyle Amsterdam sokaklarında öyle pozlar verdi ki! Ortalık yıkıldı

Şefkatli'nin "E bu tam turist değil de ne?" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

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