Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! O görüntüler olay oldu! Kırmızı dekolteli tulumuyla paylaşan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü
Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla olay oldu. Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, dekolteli kırmızı tulumuyla kamera karşısına geçti ve sevgilisinin ayaklarını yıkadı. Polat'ın, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım" notunu düştüğü paylaşımı ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Ebru Polat'ın Instagram'da çok konuşulan o paylaşımı...
16.04.2022 18:37 - Son Güncelleme: 16.04.2022 18:38
Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katan Ebru Polat, son olarak güzellik salonu açmıştı.