RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! O görüntüler olay oldu! Kırmızı dekolteli tulumuyla paylaşan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! O görüntüler olay oldu! Kırmızı dekolteli tulumuyla paylaşan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla olay oldu. Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, dekolteli kırmızı tulumuyla kamera karşısına geçti ve sevgilisinin ayaklarını yıkadı. Polat'ın, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım" notunu düştüğü paylaşımı ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Ebru Polat'ın Instagram'da çok konuşulan o paylaşımı...

16.04.2022 18:37 - Son Güncelleme: 16.04.2022 18:38
Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! O görüntüler olay oldu! Kırmızı dekolteli tulumuyla paylaşan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü

Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katan Ebru Polat, son olarak güzellik salonu açmıştı.

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Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! O görüntüler olay oldu! Kırmızı dekolteli tulumuyla paylaşan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü şarkıcı, güzellik merkezinde bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tolgahan Yıldız'ı ağırladı.

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! O görüntüler olay oldu! Kırmızı dekolteli tulumuyla paylaşan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü

Ebru Polat, dekolteli kırmızı tulumuyla kamera karşısına geçti ve sevgilisinin ayaklarını yıkadı.

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! O görüntüler olay oldu! Kırmızı dekolteli tulumuyla paylaşan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü

O anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen şarkıcı, paylaşımının altına "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım" notunu ekledi.

Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadı! O görüntüler olay oldu! Kırmızı dekolteli tulumuyla paylaşan Ebru sosyal medyayı ikiye böldü

Kısa sürede Instagram'da gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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