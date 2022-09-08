4 aylık hamile olan Fahriye Evcen en cesur haliyle evinden paylaştı! Burak Özçivit ile aşk yuvasını gören dönüp bir daha baktı...
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Çalıkuşu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit ile 5 yıl önce görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini çocukla taçlandırdı. Şimdilerde ise ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiften Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 4 aylık hamile olan Evcen, en cesur haliyle çektiği görüntüleri yayınladı. Evcen güzelliğiyle göz kamaştırırken ünlü çiftin evi dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...
08.09.2022 18:46 - Son Güncelleme: 08.09.2022 18:51
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Çalıkuşu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve mutlu birlikteliklerini 5 yıl önce evlilikle taçlandırmıştı.
Ünlü çift, 2019'da da oğulları Karan Özçivit'in kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Fahriye Evcen en doğal haliyle paylaştı | VİDEO
Fahriye Evcen'in ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ise iddiaları doğrulamıştı.