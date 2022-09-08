Tanımak artık imkansız! 45’lik Asena’nın son haline bakın! İbrahim Tatlıses’in itirafının ardından gözler oryantal Asena’ya çevrildi...
Bir magazin programına telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk olarak arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili soruları yanıtlayan Tatlıses, ardında oryantal danslarıyla 90'lı yıllara damga vuran Asena ile ilgili konuştu. Asena'yla ilgili kendisine yöneltilen soruya sinirlenen Tatlıses, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Bunun üzerine tüm gözler Asena'ya çevrilirken ünlü oryantalin son halini gören tanımakta zorlandı. Asena'nın son paylaşımlarını görenler "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte İbrahim Tatlıses'in itirafı ve 45 yaşındaki Asena'nın son hali...
08.09.2022 19:30 - Son Güncelleme: 08.09.2022 20:06
Bodrum'da kaza geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses, telefonla bağlandığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına telefonla bağlanan Tatlıses, ilk olarak arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili soruları yanıtladı.
Bunun üzerine program sunucuları, "Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?" sorusunu yöneltti.