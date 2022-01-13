4 aylık hamile olan Başak Dizer ‘Naif kızımız’ dedi paylaştı! Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ’un o halleri sosyal medyayı salladı

Çıkan haberlerin ardından röportaj veren Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte, isim henüz düşünmedik. Cinsiyet isim… Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik akışına bıraktık" demişti.