4 aylık hamile olan Başak Dizer ‘Naif kızımız’ dedi paylaştı! Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ’un o halleri sosyal medyayı salladı
4 aylık hamile olan Başak Dizer 'Naif kızımız' dedi paylaştı! 2016 yılında yurt dışında dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer çiftinden geçen haftalarda bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten Başak Dizer, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eşiyle birlikte bir rehabilitasyon merkezine giden Dizer, ziyaret sırasında Tatlıtuğ'u kayıt altına alarak sosyal medyada yayınladı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o paylaşım...
Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçen haftalarda ise ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı.
Çıkan haberlerin ardından röportaj veren Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte, isim henüz düşünmedik. Cinsiyet isim… Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik akışına bıraktık" demişti.
"ALLAH'IN BİZE BİR HEDİYESİ"
Babaanne olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ yaşadığı mutluluğu anlatmıştı; "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum."
Attıkları her adımla dikkat çeken Tatlıtuğ çifti şimdi ise Başak Dizer'in paylaşımıyla gündeme geldi. Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile hayvanlar için kurulan bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti ve o anları sosyal medya hesabında yayınladı.
Hayvan sevgisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'un kangal cinsi bir köpekle geçirdiği vakti kayıt altına alan Dizer, o anları "Çok naif bir kangal kızımız" notuyla yayınladı.