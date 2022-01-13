Cennet Mahallesi’nin sarışın Helga’sıydı! Tepeden tırnağa değişen Selin Altay artık bambaşka biri! Son halini gören inanamadı
Kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Aylin Kabasakal ve Zeki Alasya gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizide Ethem'in kızı Helga rolüne hayat veren Selin Altay ise oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplamıştı. Altay, yıllar sonra gündeme geldi. Sarı saçlarıyla akıllara kazınan ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşkına çevirdi. Altay için 'Bu nasıl bir değişim', 'Eski halinden eser kalmamış' yorumları yapıldı. İşte Selin Altay'ın son hali...
13.01.2022 18:56
- Son Güncelleme: 13.01.2022 18:58
Cennet Mahallesi dizisinde Gudik Hasan'ın aşkı Helga'yı canlandıran Selin Altay, yıllar sonra gündem oldu.