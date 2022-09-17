Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra’yla aile pozu: "Garip bir duygu" O gerçek bir kez daha gün yüzüne çıktı
Hülya Avşar, 1997 yılında nikah masasına oturduğu Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden bir olan ikili, 2005 yılında ayrılma kararı alarak evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası sık sık bir araya gelen Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, son olarak kızları Zehra Çilingiroğlu'nun çocukluk arkadaşının düğününde buluştu. Kızları ile birlikte aile pozu veren ikiliden Avşar, o kareyi Instagram hesabında yayınladı ve altına eklediği notla dikkat çekti. Öte yandan Hülya Avşar ile ilgili bir gerçek tekrar gündeme geldi. İşte detaylar...
17.09.2022 23:53 - Son Güncelleme: 17.09.2022 23:53
Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1982), fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar, 1983 yılında hayatının dönüm noktasını yaşadı.
Haram filmi ile kariyerine başlayan Hülya Avşar, ilerleyen yıllarda şarkıcılığa ve sunuculuğa da soyundu.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isim, 1997 yılında nikah masasına oturduğu Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Boşanma sonrası sık sık bir araya gelen Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, son olarak kızları Zehra Çilingiroğlu'nun çocukluk arkadaşının düğününde buluştu.