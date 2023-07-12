4 ayda 44 kilo verdiren Hamdi Alkan diyeti! Tek yöntemle 20 beden inceldi! 140 kiloydu işte çatır çatır zayıflatan sırrı

Bu dört aylık süreçte hızlı kilo vermek için diyet ve spor yaparak destek aldı. Bu dönemi tamamen doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde geçirdi. Diyetinde yağsız, hamursuz, şekersiz ürünler ile beslendi. Böylece kalıcı kilo vererek 44 kiloyu bir daha almamak üzere verdi. Şimdilerde ise daha sağlıklı beslenerek ve spor yaparak kilo almamaya dikkat ediyor.