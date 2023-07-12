4 ayda 44 kilo verdiren Hamdi Alkan diyeti! Tek yöntemle 20 beden inceldi! 140 kiloydu işte çatır çatır zayıflatan sırrı
Hamdi Alkan fazla kilolarını attı zayıflama sırrı merak konusu oldu. Yaptığı diyet sayesinde resmen eriyen Alkan tam 44 kilo verdi. Ünlü ismi şimdilerde tanımak neredeyse imkansız! Yıllar önce verdiği bir röportajda zayıflama sürecini anlatan Alkan, "En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi Yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim" dedi. İşte çatır çatır zayıflatan sırrı...
4 ayda 44 kilo veren Hamdi Alkan son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Alkan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kilo verdikten sonra paylaşımlarını arttıran ünlü isim fit hali ile çok konuşuldu. Yeni halini görenler tanımakta zorluk çekti. Peki Hamdi Alkan nasıl zayıfladı? O yöntemle 20 beden inceldi! 140 kiloydu nasıl zayıfladığını tek tek anlattı. İşte 4 ayda 44 kilo verdiren Hamdi Alkan diyeti! Çatır çatır zayıflatan sırrı meğer buymuş...
56 yaşındaki Hamdi Alkan geçirdiği tüp mide ameliyatı ile tam 44 kilo kaybetti. Ameliyat ile midesinin yaklaşık olarak yüzde seksenlik kısmını aldırdı.
Bu ciddi orandaki kilo kaybını ise 4 aylık kısa bir sürede verdi. Küçülen midenin yemek yeme isteği de durumu da baya azaldı. Bu dört aylık dönemde Hamdi Alkan yediklerini de daha fazla dikkate ederek gün geçtikçe ideal kilosuna doğru ilerledi.
Bu dört aylık süreçte hızlı kilo vermek için diyet ve spor yaparak destek aldı. Bu dönemi tamamen doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde geçirdi. Diyetinde yağsız, hamursuz, şekersiz ürünler ile beslendi. Böylece kalıcı kilo vererek 44 kiloyu bir daha almamak üzere verdi. Şimdilerde ise daha sağlıklı beslenerek ve spor yaparak kilo almamaya dikkat ediyor.