Burcu Biricik'in paylaşımı Filiz Akın'ı duygulandırdı "Ne kadar mutlu oldum anlatamam" Camdaki Kız'ın Nalan'ı...
Geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olmuştu. Şu sıralar sağlığına kavuşan Filiz Akın'a ünlü oyuncu Burcu Biricik'ten tatlı bir sürpriz geldi. Burcu Biricik, Instagram hesabından usta sanatçı Filiz Akın'ın Yeşilçam karelerini yayınladı. Paylaşımı gören Akın, genç meslektaşına övgüler yağdırdı.
12.07.2023 14:41 - Son Güncelleme: 12.07.2023 14:41
'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, sosyal medya hesabından Filiz Akın ile rahmetli Tarık Akan'ın başrolünde olduğu 'Tatlı Dillim' filminden kareler paylaştı.
"YETENEKLİ BURCU"
Yeşilçam'ın yaşayan efsanesinden Burcu Biricik'e yanıt gecikmedi. Akın, "Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Siz de hep mutlu olun güzel ve çok yetenekli Burcu" karşılığını verdi.