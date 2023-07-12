Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu Biricik'in paylaşımı Filiz Akın'ı duygulandırdı "Ne kadar mutlu oldum anlatamam" Camdaki Kız'ın Nalan'ı...

Burcu Biricik'in paylaşımı Filiz Akın'ı duygulandırdı "Ne kadar mutlu oldum anlatamam" Camdaki Kız'ın Nalan'ı...

Geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olmuştu. Şu sıralar sağlığına kavuşan Filiz Akın'a ünlü oyuncu Burcu Biricik'ten tatlı bir sürpriz geldi. Burcu Biricik, Instagram hesabından usta sanatçı Filiz Akın'ın Yeşilçam karelerini yayınladı. Paylaşımı gören Akın, genç meslektaşına övgüler yağdırdı.

12.07.2023 14:41 - Son Güncelleme: 12.07.2023 14:41
Burcu Biricik’in paylaşımı Filiz Akın’ı duygulandırdı Ne kadar mutlu oldum anlatamam Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, sosyal medya hesabından Filiz Akın ile rahmetli Tarık Akan'ın başrolünde olduğu 'Tatlı Dillim' filminden kareler paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Biricik’in paylaşımı Filiz Akın’ı duygulandırdı Ne kadar mutlu oldum anlatamam Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

Altına da "Şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız? Aşığım Yeşilçam'a. Bayılıyorum size" notunu düşüp, Filiz Akın'ı etiketledi.

Burcu Biricik’in paylaşımı Filiz Akın’ı duygulandırdı Ne kadar mutlu oldum anlatamam Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

"YETENEKLİ BURCU"

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesinden Burcu Biricik'e yanıt gecikmedi. Akın, "Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Siz de hep mutlu olun güzel ve çok yetenekli Burcu" karşılığını verdi.

Burcu Biricik’in paylaşımı Filiz Akın’ı duygulandırdı Ne kadar mutlu oldum anlatamam Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

"YEŞİLÇAM BAYRAĞINI İLERİLERE TAŞIYORSUNUZ"

Usta oyuncu ardından ekledi:

Yorumlara şöyle bir baktım da ayrıca benzetilmek çok gurur verici. Sizler Yeşilçam bayrağını çok ilerilere taşıyorsunuz.

Burcu Biricik’in paylaşımı Filiz Akın’ı duygulandırdı Ne kadar mutlu oldum anlatamam Camdaki Kız’ın Nalan’ı...

Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulağından operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

SON DAKİKA