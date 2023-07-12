Kalça dansıyla meşhur olmuştu! Solmaz Çiros gönlünün prensini buldu sonra hızını alamadı kurtlarını döktü "Kıskanmayacağım tek kadın"
Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan ardından bir dizi projesiyle de izleyici karşısına çıkan Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Düğünlerde sahne de alan Solmaz Çiros'un sevgilisiyle paylaşımları sosyal medyayı salladı. İşte haberin detayları.
12.07.2023 13:45 - Son Güncelleme: 12.07.2023 13:45
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Şimdilerde düğünlerde sahne alıyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.