4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 50'lik ünlü komedyen 10 beden inceldi! Sırrını açıkladı! "Öğlen ve akşam sadece..."
Fazla kilolarıyla tanıdığımız ünlü komedyen Ata Demirer'in incecik halleri görenleri şoke ediyor. Bu zamana kadar fazlalıklarını hep tiye alan ve ekranlarda olduğu süre boyunca da rahatsızlık duymayan ünlü komedyen 30'luk delikanlı haliyle büyük ilgi çekiyor. Demirer bir programda nasıl kilo verdiğini açıkladı. İşte 4 ayda 27 kilo verdiren Ata Demirer diyeti...
04.07.2023 21:27 - Son Güncelleme: 04.07.2023 21:48