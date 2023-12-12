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Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali gören 'zaman acımasız' dedirtti! Kürtaj açıklamasıyla çok konuşulmuştu

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü kadınlarından biriydi Lale Belkıs. Canlandırdığı fettan kadınlar ile ünlü olmuş ve deyimi yerindeyse bu karakter üzerine yapıştı kaldı, böyle sevildi. Pek çok Yeşilçam klasiğinde yer alan Lale Belkıs ardından sektörden elini çekmişti. Şimdilerde bol bol sosyal medyada aktif olan Lale Belkıs geçtiğimiz yıllarda da '10 kez kürtaj oldum' açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Belkıs'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte gençliğinde olay yaratan Lale Belkıs'ın son hali.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 14:52 Güncelleme 12 Aralık 2023, 14:52
Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs’ın son hali gören ’zaman acımasız’ dedirtti! Kürtaj açıklamasıyla çok konuşulmuştu 1

Biz onu Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanıyoruz ama aslında o bir model... Yeşilçam filmlerinde kötü kadın karakterlerinin aranan isimlerinden biri olan Lale Belkı, oyunculuk yapmak istemese de ısrarlara dayanamamış.

Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs’ın son hali gören ’zaman acımasız’ dedirtti! Kürtaj açıklamasıyla çok konuşulmuştu 2

Daha sonra beyazperdeden elini eteğini çeken Lale Belkıs şimdi sakin bir hayat sürüyor. Daha önce yaptığı kürtaj açıklaması ile olay yaratan Lale Belkıs'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız.

Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs’ın son hali gören ’zaman acımasız’ dedirtti! Kürtaj açıklamasıyla çok konuşulmuştu 3

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