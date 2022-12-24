Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu meğer usta oyuncunun kardeşiymiş...
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Fatma Girik hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile hafızalara kazınan Girik, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yeşilçam'ın bir diğer efsane ismi Kemal Sunal ise saf ve iyi yürekli rollerle Türk sinemasının gülen yüzü oldu. Japon İşi, Kanlı Nigar, Dokunmayın Şabanıma gibi yapımlarda birlikte rol alan iki efsane ismin arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşırttı. Kemal Sunal'ın Kılıbık filmindeki rol arkadaşının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatma Girik'in Yeşilçam filmlerinde rol alan kardeşi kimmiş...
24.12.2022 00:14 - Son Güncelleme: 24.12.2022 00:14
Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı aralarında Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Fatma Girik, hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile hafızalara kazınan Girik, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yeşilçam'ın bir diğer efsane ismi Kemal Sunal ise saf ve iyi yürekli rollerle Türk sinemasının gülen yüzü oldu.
Kemal Sunal'ın Kılıbık filminde Fatma Girik'in kardeşiyle kamera karşısına geçtiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.