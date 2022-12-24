Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu meğer usta oyuncunun kardeşiymiş...

Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile hafızalara kazınan Girik, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yeşilçam'ın bir diğer efsane ismi Kemal Sunal ise saf ve iyi yürekli rollerle Türk sinemasının gülen yüzü oldu.