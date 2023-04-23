3’üncü kez anne olan Nur Tuğba Namlı’nın ilk göz ağrısına bakın! Eşi ve oğlunu paylaştı! "Aramıza döndü" Hakan Ural’ın partneri...
Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri alan Nur Tuğba Namlı, kariyerine sunucu olarak devam etti. Şimdilerde Hakan Ural ile partner olan Namlı, iş hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Geçen sene üçüncü kez anne olan Namlı, aile pozlarını Instagram'da yayınladı. Eşi ve oğlunu paylaşan Namlı'nın fotoğraflara düştüğü notlar dikkat çekti. Öte yandan Namlı'nın ilk göz ağrısı için "Ne kadar büyümüş" yorumları yapıldı. İşte Nur Tuğba Namlı'nın o paylaşımları...
23.04.2023 09:56 - Son Güncelleme: 23.04.2023 10:07
Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri alan ve son olarak Hakan Ural ile kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.